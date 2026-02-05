歌手のLiSA（38）が5日、都内で「ワールドヌテラデー2026」のメディア説明会に出席した。コンサートで海外を回る中で、毎日の朝食でヌテラを食べる文化を知ったLiSA。「実際に朝食でヌテラを体験して衝撃を受けました」と自身も大ファンに。「こんなにおいしいものが、海を越えてたくさんの方の子供の頃からの思い出として楽しまれているんだなと驚きました。それから、海外に行くと必ずヌテラを楽しみながら朝食を過ごした