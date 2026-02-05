日本航空（JAL）は、東京/成田〜ホノルル線でゴールデンウィークとホノルルマラソンに合わせて臨時便を運航する。運航日は4月24日〜5月9日と12月11日・15日の計18往復36便。機材はビジネスクラス30席、エコノミークラス156席の計186席を配置した、ボーイング787-8型機を使用する。JALホノルルマラソンは、12月13日に開催を予定している。年末年始にも機材の大型化を予定している。