ヴィッセル神戸は5日、明治安田J1百年構想リーグにおけるキャプテンがDF山川哲史に、副キャプテンがDF酒井高徳とMF佐々木大樹に決まったことを発表した。神戸は2025明治安田J1リーグを5位で終え、リーグ歴代最多タイに並ぶ3連覇とはならなかった。連覇を目指した天皇杯JFA第105回全日本サッカー選手権大会でも、決勝でFC町田ゼルビアに1−3と敗北。結果的に、昨季は3年ぶりに無冠でシーズンを終えていた。シーズン終了後には