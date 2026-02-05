日本サッカー協会は5日、2026年の第2回目となる技術委員会を開催。FC町田ゼルビアの黒田剛監督、高知ユナイテッドSC前監督の秋田豊氏に対して、厳重注意と研修を実施することを決議したと明かした。指導者ライセンスの停止などはない。 技術委員会では指導者ライセンスを付与する立場として適格性を再審査。処分の裁定を委任しているJリーグから、両名に対してけん責処分という裁定がなされたことも受け、厳重注意と研修の受講と