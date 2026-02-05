ハンバーガーチェーン『モスバーガー』が手掛ける『モスプレミアム』から刺激的なメニューが登場した。2026年2月5日から千駄ヶ谷店（東京都渋谷区）と桜木町クロスゲート店（神奈川県横浜市）の2店舗で販売開始したのは、TABASCOソースを使用した「和牛バーガー チポトレ＆ベーコン」と「大人のベリーソフトクリーム」。スパイシーさが魅力というが、いったいどんなメニューなのか。辛いもの好きにはたまらない！”プレミアム”