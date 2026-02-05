浦和レッズが駅前で「決起集会」を行うようになって2年目になる。ホームタウンの中心で、クラブが街とどうつながっていくのか。その姿勢が最もよく表れるイベントだと筆者は感じている。明治安田J1百年構想リーグ開幕を6日後に控えた2月1日、浦和駅の目の前である東口駅前市民広場で「REDS START 2026 大決起集会 supported by 三菱重工」が開催された。午前10時から午後4時半までの間に3,000人以上が訪れ、駅前はレッズカラー