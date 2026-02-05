FC町田ゼルビアは5日、DFキム・ミンテの完全移籍加入を発表した。キム・ミンテは1993年11月26日生まれの現在32歳。韓国の光云大を経て、2015年にベガルタ仙台へ入団すると、以降は北海道コンサドーレ札幌、名古屋グランパス、鹿島アントラーズ、湘南ベルマーレ、清水エスパルスでキャリアを積み上げてきた。これまで11シーズン連続でJ1を舞台に戦っており、J1リーグ通算で226試合出場7ゴールを記録。名古屋時代の2021シーズン