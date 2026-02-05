２月８日の投開票が迫る衆議院選挙。各政党の「顔」である党首の街頭演説を聞くと、選挙戦の行方が見えてきます。各党首は演説で何を語ったのか。そのときの聴衆の様子はどうだったのか…また、「何を語らなかったのか」から戦略が垣間見える場面も。今回は政党要件を満たす１１政党のうち「自民党・高市総理総裁」「中道・野田代表」「日本共産党・田村委員長」「社民党・福島党首」「チームみらい・安野党首」の演説をMBS米澤