週末の土日にかけて、冬型の気圧配置が強まる見込みです。上空の寒気がかなり強く、日本海側の地域では雪の降り方が強まり、大雪のところもあるでしょう。7日(土)午前9時の予想天気図です。低気圧がオホーツク海に抜け、日本付近は冬型の気圧配置になりそうです。8日(日)の予想天気図ですが、冬型の気圧配置は続き日本海の等圧線も縦にのびています。日本海では北よりの風が強く、上空およそ1500メートルの寒気の予想は、8日(日)で