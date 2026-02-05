県内ではインフルエンザの定点当たりの報告数が全国で最も多くなっていましたが、最新の感染者数はさらに増え、4週連続で増加しました。県によりますと2月1日までの1週間に57の医療機関で確認されたインフルエンザの感染者数は前の週より821人多い2827人で4週連続増えました。1医療機関当たりの報告数は49.6人。先週、厚生労働省がまとめた1医療機関当たりの報告数で、鹿児島は全国で最も多い35.19人でしたが、最新の報告数