衆議院選挙の投票まであと3日。エブリイでは「候補者にひと言」と題し、有権者の声をお伝えしています。（鹿児島市在住・30代）「子育て支援をもうちょっと拡充してほしい。保育園に申し込みしているが、やっぱりなかなか入れなかったり、保育園の料金が収入によって変わるが、そこが高いなと思うところがある」（販売関係・30代）「働いた分、当たり前もらえるように。働いたら働いただけ取られるというイメージが強い。