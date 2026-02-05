5日の石川県内は緩やかに高気圧に覆われ、3月中旬並みの陽気となりました。金沢市の兼六園では、早咲きのウメが見頃を迎えています。5日は加賀を中心に、青空が広がる時間もありました。最高気温は金沢と小松で12.2度、輪島で10.6度まで上がり、いずれも3月中旬並みの暖かさとなりました。国の特別名勝・兼六園では早咲きの寒紅梅が見頃を迎え、ピンクの花と真っ白な雪の美しいコントラストを写真に収める観光客の姿が見られました