人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月6日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）運気は低迷。悩みが生まれたら家族に相談してみよう。11位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）慎み深い態度が大事。浮かれると思わぬ失敗をするかも……。10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）秘密を暴露されそう。たと