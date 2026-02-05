石川県白山市白峰では、毎年恒例の雪だるまイベントが6日に開かれるのを前に、雪だるまづくりが進められています。高齢化による人手不足の中、新たな助っ人が奮闘します。久々江龍飛アナウンサー「金沢から車で1時間半、白山市の白峰に来ています。連日の大雪により積もった雪は解けて、今はわたしの腰元まで積もっています。あすの雪だるま祭の準備が着々と進められています」白峰地区と桑島地区で開かれる「雪だるま2026」では、