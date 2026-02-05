歴史に刻まれる記録への挑戦スノーボードアルペン日本代表、竹内智香。42歳。日本女子スノーボード史上初のメダルを獲得。先駆者として走り続け、6大会連続でオリンピックに出場してきた。そして今、最後のオリンピックに挑もうとしている。2025年春、竹内は大きな決断を言葉にした。「次のオリンピックで競技の世界から退きたいと思っています」これまで日本女子では、スキーの里谷多英氏がオリンピック5回出場、スピードスケート