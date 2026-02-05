「人件費高騰」による倒産が2025年の3倍になりました。東京商工リサーチによりますと、2026年1月の「人手不足関連」での倒産が36件となり、2013年の調査開始以来2番目に高い水準となりました。「人手不足関連」倒産のうち、最も多かった理由が「人件費高騰」で前の年の同じ月と比べて約3倍に増え、中小企業の「賃上げ疲れ」が表れた結果になりました。東京商工リサーチは「賃上げは必須だが、これまでの身の丈を超えた賃上げが企業