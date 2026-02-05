ボートレース平和島の「BTSオラレ上越開設14周年記念第63回東中杯」は予選2日間を終えた。2日目、気合の走りを披露した一人が山田雄太（43＝静岡）だ。初日4、3着として迎えた2日目は、1R5号艇の1走だった山田。5コースからスタートは1つ内の品川賢次と並ぶコンマ15の3番手タイ。そこから1マークはインから先マイに出た山下流心の懐をシャープに捲り差し。1周2マークを先取ったが、舟が流れて山下に差し返された。だが、2周1マ