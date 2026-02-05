歌手の工藤静香（55）が5日、自身のインスタグラムを更新。この日、23歳の誕生日を迎えた次女で女優・モデルのKoki,のためにバースデーケーキを手作りしたことを報告し、反響が寄せられた。工藤は「次女23お花をテーマにしたバースデーお腹いっぱい胸いっぱい笑」と記し、いちごがたっぷりと使われたお手製のバースデーケーキの写真をアップ。「どんなに手間がかかっても喜んでもらえると嬉しくてねな〜んでも作りたく