5年前、大分市で起きた時速194キロの車による死亡事故で、福岡高等検察庁は5日、危険運転が認められなかった控訴審判決を不服として最高裁判所に上告しました。2021年、大分市の県道の交差点で車を運転していた小柳憲さんが右折しようとしたところ、時速194キロで直進する車と衝突し亡くなりました。衝突した車を運転していた男は当時19歳で、危険運転致死の罪に問われています。福岡高裁は先月22日、危険運転致死罪の構成要件にな