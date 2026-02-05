衆院選各党のユーチューブ「ショート動画」投稿数衆院選で各政党が支持を拡大するためユーチューブに投稿した動画を調べると、過半数が数十秒程度に編集された「ショート動画」だったことが5日、共同通信の分析で分かった。空き時間などに短時間で見ることができるショート動画は主に若年層に人気で、各党がインターネット戦略を強化しているとみられる。衆院選公示の1月27日から2月4日までの間、候補者を出している11政党が