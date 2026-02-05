公式練習で調整する鍵山優真＝ミラノ（共同）【ミラノ共同】フィギュアスケート男子の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）と佐藤駿（エームサービス・明大）が5日、競技会場で初めて公式練習に臨み、鍵山は今大会からフリーに投入する大技の4回転フリップを着氷させた。前回団体と個人で銀メダルのエースは「不安要素は一切ない。とにかく、この祭典を心から楽しみたい」と力強く話した。6日から始まる団体で起用が見込ま