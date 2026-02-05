自民党・高市総裁がNHKの討論番組の出演を、手のけがを理由に直前で取りやめたことで広がる波紋。公示後に行われる唯一の党首討論として注目されていたこともあり、様々な憶測も飛び交っています。そうした中、政府高官が欠席に至った経緯や高市首相とのやり取りを明かしました。事の発端は、高市首相が2月1日の朝、NHKで放送された番組「日曜討論」を手の治療を理由に直前でキャンセルしたことでした。その後、高市首相は午後に岐