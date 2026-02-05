堤真一（61）、當真あみ（19）が5日、東京・高輪で行われた「TAKANAWALIGHTJOURNEY」オープニングイベントに登場し、プロジェクションマッピング点灯式を行った。自動走行モビリティに乗って登場し、息を合わせて点灯ボタンをプッシュ。高輪の歴史と未来をプロジェクションマッピングに、當真は「ダイナミックで吸い込まれるような映像。素晴らしかったです」と感動した。堤も、100年先の街の姿に「こんなことができるんですね