大阪王将は、2月6日〜15日の期間限定で500円の利用ごとに100円のチケット1枚がもらえる「大阪王将チケットバックキャンペーン」を全国の大阪王将店舗にて開催する。「大阪王将チケットバックキャンペーン」同キャンペーンでは500円の注文で1枚、1,000円の注文で2枚など500円の利用ごとに100円のチケットがもらえる。チケットは、2月16日〜4月30日まで利用可能。なお、裏面に記載されている発行店舗のみで500円ごとに1枚利用できる