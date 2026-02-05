松屋フーズは2月10日10:00〜17日9:59の1週間限定で、「カルビ焼肉増量フェア」を一部店舗を除く全国の松屋にて開催する。カルビ焼肉増量フェア2026年に創業60周年を迎えた同社の60周年記念企画の第3弾として、「カルビ焼肉定食」(890円/ダブル:1,380円)は肉1.3倍で、「プルコギ定食」(890円/ダブル:1,380円)は肉1.5倍で、「キムカル丼」(小盛:660円/並盛:690円/大盛:910円/特盛:1,090円)は肉最大1.5倍で提供する。さらに使用する牛