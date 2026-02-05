楽天から巨人に移籍したスペンサー・ハワード投手（２９）が宮崎春季キャンプ第二クール初日の５日に、移籍後初ブルペン入り。２８球を投げ込んだ。練習後に報道陣の取材に応じたハワードは「（来日してから）１週間ぐらい経ちますけど、ようやく時差ボケとかも取れた」と笑みを浮かべた。楽天では昨季、９試合に登板し５勝１敗。防御率は２・２２の結果に終わった。１年間、日本の野球に触れてきた右腕は「ＮＰＢのボールを