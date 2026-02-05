【イタリア・ミラノ５日発】ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦初日（６日）を前に、勝負の布陣が明らかとなった。団体戦初日のメンバーが発表され、女子のエース・坂本花織（シスメックス）、ペアの?りくりゅう?こと三浦璃来、木原龍一（ともに木下グループ）組をショートプログラム（ＳＰ）に起用。アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）は個人種目の五輪枠を逃した?うたまさ?こと吉田唄菜、森田真沙也（木下アカ