串カツ田中ホールディングスは2月7日、新ブランドとして「挽きたて和牛レアカツ ザ・メンチ」を埼玉県さいたま市大宮区にオープンする。「挽きたて和牛レアカツ ザ・メンチ」「挽きたて和牛レアカツ ザ・メンチ」は、揚げることを追求し続けてきた同社が外食市場に新たな価値を提案する新ブランド。提供メニューは、店内で挽いた和牛をその場で衣付けし、カラッと揚げた和牛100%の「極上メンチカツ」に羽釜で炊いたこだわりの「お