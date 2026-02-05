モデルでタレントの?みちょぱ?こと池田美優（２７）が５日、インスタグラムを更新。第１子の妊娠を発表した。みちょぱは夫でタレントの大倉士門（３２）とのツーショットを添え「私事ではございますが、この度、新しい小さな命を授かりました！」と投稿した。みちょぱが笑顔でマタニティマークを見せつける写真もある。また「こんなに顔がそっくりな私たちのもとに生まれてくる子は、どんな子になるのだろうと想像するだけで