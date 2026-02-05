セブン‐イレブン・ジャパンは2月3日に、千葉県松戸市にある「中華蕎麦 とみ田」が監修した新商品「セブンプレミアム 中華蕎麦とみ田監修 豚ラーメン」(267.84円)を全国のセブン‐イレブンで販売開始した。さらに、「飯田商店」が監修した「セブンプレミアム ゴールド 飯田商店 ワンタン入りしょうゆらぁ麺」(354.24円)を対象としたキャンペーンも実施。「セブンプレミアム 中華蕎麦とみ田監修 豚ラーメン」(267.84円)「セブンプレ