大谷翔平、WBCでの打者専念を米識者が支持ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は、大谷翔平投手が3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で登板しないことを明言した。これを受け、地元メディアも反応。米識者からは「投手の方が怪我をする傾向が高い」「選手を守るのは当然だ」と、決断を支持する声が上がっている。「ファウル・テリトリーTV」が放送する米ポッドキャスト番組「ドジャース・テリトリー」の公