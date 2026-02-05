寒さがまだまだ続く2026年2月上旬。家から出たくない気持ちになる人も多いだろう。今回、そんな家時間のお供になる不思議な番組「ぁみ&田中俊行予約の取れない怪談ビストロ〜暁（あきら）〜」を紹介したい。 ぁみ、田中俊行による怪談バトルが見どころ(C)エンタメ〜テレ舞台は、芸人・篠宮暁がオーナーを務め、怪談家のぁみと怪談師・オカルトコレクター田中俊行を怪談シェフとして迎え入れた『怪談ビストロ「暁」』。この店