愛知県は2月1日までの1週間のインフルエンザの患者数が警報レベルを超え、再流行していると発表しました。愛知県が5日発表した1月26日から2月1日までの定点当たりの患者報告数は38.75人で、前の週の21.50人から大幅に増加し、国が警報レベルの目安とする「30」を超えました。地域別では春日井保健所管内で56.33人など、江南、岡崎、半田の各保健所で患者数が50人を超えています。年代別では10代以下が全体の8割以上を占め