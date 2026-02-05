【ミラノ（イタリア）５日＝大谷翔太】フィギュアスケート団体で６日の初日に出場する選手が５日に発表され、日本は女子ショートプログラム（ＳＰ）に坂本花織（シスメックス）、ペアＳＰに三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）、アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）に吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）を起用した。８日までの３日間で争い、７日の男子ＳＰやフリーの出場選手は、それぞれ前日に発表される。日本は初