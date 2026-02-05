５日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時５０分）に、５５周年コンサートを開催した歌手の研ナオコ（７２）と、かつて研のバックバンドをつとめていた“弟分”の３人組ロックバンド「ＴＨＥＡＬＦＥＥ」がＶＴＲ出演。独占インタビューで“青春秘話”を語った。デビュー後、ヒットにめぐまれず“どん底生活”を送っていたＴＨＥＡＬＦＥＥ。同じ事務所の先輩だった研が、そんな３人を見るに見かねて