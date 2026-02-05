JR高松駅から高松中央商店街を歩く参加者 「歩行者優先のまちづくり」を目指して高松市でワークショップが行われました。 サンポートのにぎわいを中心市街地に広げようと、香川県と高松市が香川大学と共同でワークショップを行いました。 会社員や学生ら約40人がJR高松駅から高松中央商店街までの3つのルートを歩き、それぞれ気付いた課題や魅力について話し合いました。 （参加者）