マクラーレン・レーシングが達成した、10回目のF1コンストラクターズ・チャンピオン。その節目を祝う存在として、「マクラーレン・アルトゥーラ・スパイダー MCL39 チャンピオンシップ・エディション」が誕生した。 マクラーレン・オートモーティブが用意したのは、単なる記念モデルではない。ブランドの歴史と、F1という舞台で積み重ねてきた栄光を、実体ある一台として所有するための、極めて限定的な機会である。【画像】