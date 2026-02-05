東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気メモです。日曜日は衆院選の投開票日です。厳しい寒さとなり、雪が降る可能性もありそうです。そこで今回は、天気と投票率の関係についてお話します。お天気メモはこちらです。『投票率が下がる天気とは？』過去20年の福岡県の衆院選投票率をグラフにしてみました。すると、前回よりも大幅に下がった年が2回ありました。それが2012年と2014年、いずれも12月に行われた選挙でした。特に、2