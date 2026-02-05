お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が５日、自身のＸを更新。ヤクルトやメジャーリーグで活躍した野球解説者の五十嵐亮太さんが人命救助をした場に立ち会ったことを明かした。以下、真栄田の投稿（原文ママ）。今日さ、ある場所で人が倒れたのよ。で気づいた人が大声で助け求めてさ。俺はそれ聞いて救急車呼ぶように、施設の人に連絡したけどさ、現場に行くと騒然としていて、倒れた人をみなが囲んでいたがパニックだった