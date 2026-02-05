大相撲の十両・佐田の海（境川）が５日、東京・墨田区の両国国技館で行われた健康診断を受診した。熊本出身の佐田の海は、先月２８日付で同県・菊池市の「ふるさと菊池応援大使」の第５号に任命されていた。３日には同市内で行われた園児との節分の豆まきに参加。その後開催された任命式にも出席した。菊池市とのつながりは「友達の紹介で遊びに行ったことが始まり」だったという。「温泉の質が良くて、とろとろで肌触りがい