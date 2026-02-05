俳優の杉浦太陽（44）が5日放送のTBSラジオ「こねくと」（月〜木曜後2・00）にゲスト出演。芸能界入りのきっかけについて語る場面があった。芸能界入りのきっかけを聞かれた杉浦は、「高校2年生の時にスカウトされましたね」と説明。大阪出身のため、仕事を始めた当初は地元・大阪と東京を行き来していたという。2001年放送の「ウルトラマンコスモス」で主演を務めた当時は20歳だったといい、「もう44です」と時の流れの早さ