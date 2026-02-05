映画監督の藤井道人と俳優・綾野剛が審査員を務めた「第2回東京インディペンデント映画祭」でグランプリを受賞した秋葉恋監督の作品を長編映画化した『東京逃避行』が、3月20日より劇場公開される。これに先駆け、電子雑誌「チャンピオンBUZZ」（秋田書店）にてコミカライズされることが決定した。【画像】漫画『東京逃避行』サンプル画像秋葉監督は、7歳から映画制作を始め、高校生映画甲子園で最優秀監督賞を受賞するなど早