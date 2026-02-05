韓国の人気メイクブランド「espoir（エスポア）」から、春にぴったりの新作UVベース『ウォータースプラッシュサンクリーム CICAトーンアップ』が登場♡2026年3月3日より全国のバラエティストアやドラッグストアにて順次発売されます。ピンクジェルの軽やかなつけ心地で、肌の黄ぐすみや色ムラを補正。CICAやナイアシンアミドなどの保湿成分も配合し、紫外線をしっかりカットしながら、すこやか