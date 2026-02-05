東京都はインフルエンザの患者報告数が警報基準を超えたとして、5日、今シーズン2回目となる流行警報を発表しました。都内では去年11月に警報が出されましたが、今年1月に解除されていて、1シーズンに2回警報基準を超えるのは1999年の統計開始以来初めてだということです。また、医療機関から報告されたウイルス型のおよそ90％が「B型」でした。都はインフルエンザの拡大防止のため、こまめな手洗いやせきエチケットなど基本的な感