6日に開幕するミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子パラレル大回転代表で今大会限りでの現役引退を発表している竹内智香（広島ガス）が5日、本番会場のリビーニョ・スノーパークで公式練習に臨んだ。14年ソチ五輪の銀メダリストは7回目の舞台を前に「数を重ねただけあって、本当に楽しいし緊張感もわくわく感もあり、アドレナリンも出ている。あらためて五輪が好きだなと感じるので、存分にこの空間、この時間を楽しみたい