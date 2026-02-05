news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「“逃走車”2時間後の位置判明 上野・羽田・香港“連続強盗” 」についてお伝えします。◇先月、都内や香港で両替商が運んでいた多額の現金が狙われた事件で、日本テレビは新たな映像を入手しました。羽田空港から逃走した白いプリウスとみられる車が、事件発生からおよそ2時間後、神奈川県座間市を走行している様子が映っています。羽田空港での事件では、男4人が白い