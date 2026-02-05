５日午後、大館市で自宅の除雪作業をしていた65歳の男性が屋根からの落雪に巻き込まれ死亡しました。落雪の直前、男性は屋根の雪を下から棒で突っつく姿が目撃されていました。記者 「建物の上には50センチから1メートルほどでしょうか雪が積もっているのが確認できます。こちらに向かって滑り落ちてきたようにも見受けられます。」現場は大館市美園町の住宅です。警察や消防などによりますと午後1時20分ごろ、近くに住む人