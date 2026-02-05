“クルーガー”の後継機種が日本にやってくる!?トヨタは2025年12月19日に、大型SUV「ハイランダー」について、2026年以降に日本市場へ導入することを検討していると発表しました。主に北米市場で販売され、高い人気を誇るモデルだけに、このニュースは国内のクルマ好きの間で、すでに大きな話題となっています。一体どのような特徴を持つクルマなのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新型「“3列8人乗り”SUV」