俺はユウジ。離婚届を突きつけられて、俺はなりふり構わず妻サエコに土下座して謝りました。「行動で見せろ」というサエコの言葉に震えあがる俺。覚悟を決めて母に、妹ミキの顔合わせの費用は出せないと電話しました。母がヒステリックに叫ぶなか、急いで電話を切って着信拒否に。さらにミキにもすべてを話しました。さすがのミキも言葉を失っていました。親とは絶縁状態になり、ミキは混乱……。しかしサエコは、「今後のことは少