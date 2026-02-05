Robloxが2月5日、AIを活用したデジタルワールドの構築における基盤的な変革として、独自のワールドモデル「リアルタイムドリーミング (Real-Time Dreaming)」を発表。あわせて同社のCEOであるデヴィッド・バズーキ氏が「Roblox Today」にデモンストレーションを公開した。 （関連：【画像あり】Roblox、新技術「4D生成」で創造の可能性広がる？） さらに、ワールドモデルの発表の一環と